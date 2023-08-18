中國新聞網18日報導，聯合國安理會美東時間17日舉行北韓人權問題公開會，中國大陸常駐聯合國副代表耿爽在會上表示，中方反對安理會審議北韓人權局勢，這一立場非常明確。

耿爽說，根據《聯合國憲章》，安理會的首要職責是維護國際和平與安全，不是處理人權問題。北韓人權局勢並未對國際和平與安全構成威脅。當前國際形勢變亂交織，各類危機挑戰層出不窮，我們生活的世界面臨越來越多的不穩定性和不確定性。安理會應集中精力履行《憲章》賦予的職責，著力推動和平解決爭端，化解地緣對抗衝突，處理好威脅國際和平與安全的重大緊迫問題。

耿爽表示，一段時間以來，朝鮮半島局勢持續緊張，對立對抗加劇。各方都應保持冷靜克制，多做有利於和平穩定的事，避免相互刺激和可能導致局勢緊張升級的言行。在此複雜敏感時期，安理會應為重啟對話、緩和緊張發揮建設性作用。推動安理會審議北韓人權局勢，不僅無助於緩和局勢，而且會激化矛盾，是不負責任、不具建設性、濫用安理會權力的舉動。如果有關國家真的關心地區和平穩定、關心北韓人民福祉，就應拿出切實行動和具體方案，推動增進互信、推動重啟對話，就應支持調整有關對北韓制裁措施特別是民生領域規定、立即取消加劇北韓人道形勢惡化的單邊強制措施。

耿爽說，半島問題作為冷戰殘餘延宕至今，本質上是政治安全問題。在安理會平台炒作北韓人權問題，企圖藉此轉移視線、推卸責任、施加壓力，對於解決半島問題有害無益。有關國家真正應該做的，是展現政治意願，拿出實際行動，回應朝方合理關切，為重啟對話付出努力、創造條件。

耿爽重申，中方始終堅持維護半島和平穩定，堅持實現半島無核化，堅持通過對話協商解決問題。中方願繼續為推動半島問題的政治解決、實現東北亞的長治久安發揮建設性作用。