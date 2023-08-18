雖然有民調顯示印度人對台灣人不具好感，但輔仁大學一支志工團有不同感受。日前他們被數以千計的熱情印度群眾包圍要求合照，許多印度人還高喊「我愛台灣」，讓團員感到相當驚喜。

輔仁大學服務學習中心印度團隊一行7人3日抵達印度北部大城加爾各答（Kolkata）展開社區服務，14日到首都德里參訪，19日將再移地山城達蘭薩拉（Dharamshala）。

印度於15日慶祝獨立第77年紀念日，輔大志工團團員到德里地標「印度門」（India Gate）參觀，剛好遇到放假的出遊人潮，印度民眾見他們臉上漆有印度國旗，又得知是來自台灣後，紛紛熱情要求合照，現場一度陷入混亂。

團員李岑一回憶，當天全團去印度門朝聖，剛開始只是有零星的印度人想和團員自拍，由於印度人本就喜歡與外國人合影，因此大家也習以為常，沒想到人愈聚愈多，大家被團團圍住。

李岑一說：「他們知道我們來自台灣後都很開心，絲毫沒有感覺他們不喜歡台灣人。有些比較知道台灣的印度人，還會和我們聊台灣和中國關係話題，讓我們感到非常驚喜。」

輔大護理學系一年級學生陳品熏表示，志工團充分感受到印度人的友善和大方，「我說我們是台灣人，並秀出團服上台灣的標記，有人就很開心地高喊Taiwan！Taiwan！還有人英文說『我愛台灣』。」

陳品熏說：「獨立日的人潮讓我們感受到印度人的愛國情懷，非常謝謝印度警察護送我們離開，也謝謝印度人對台灣人的熱情，我們充分感受到了。」

擔任志工團領隊的副教授唐維敏拍下現場情況並分享到臉書，估算當時現場至少有數千人之多，團員寸步難行。最後還是由警察和保安人員驅離還想靠近的印度民眾，全團才得以繼續下一個行程。

根據美國皮尤研究中心最近公布的一份調查，有43%的印度人對台灣持負面觀感，只有37%持正面觀感，無意見者20%。調查結果令許多在印度台灣人感到訝異，因為遇到的印度人頂多只是沒聽過台灣，沒聽說過有人討厭台灣。

印度門於1931年完工，原名「全印度戰爭紀念碑」，用以紀念在第一次世界大戰和第三次英國－阿富汗戰爭中犧牲的印度士兵；1947年印度獨立後改名印度門，象徵揮別殖民統治、迎接新生。

印度門園區內還建有印度建國三傑之一鮑斯（Subhash Chandra Bose）的花崗石像。傳聞稱鮑斯於1945年8月在一場空難中隕命於台灣，成為台灣與印度之間少有的歷史連結。（編輯：馮昭）1120818