李玟生前在選秀節目《中國好聲音》擔任導師，由於不滿賽制有失公平，和節目組爆發衝突，卻慘遭報復，如今她哭訴遭羞辱的錄音檔在網路瘋傳，引發網友熱議，而當時參賽者李嘉捷昨(17日)發聲力挺李玟，除了怒斥導演是畜生，更大爆內幕「前10名都可以買」，不過這篇PO文已經遭到刪除。

李嘉捷表示不滿李玟遭節目組噁心對待，決定替她出氣，指出：「50萬（人民幣，約台幣220萬）一個座位我相信絕非空穴來風」，並爆料節目組導演有利益往來，因此前十名是能用錢買來，怒斥節目組不尊重選手，除了隨意更換學員上場順序，有次通知參賽者凌晨2點錄影，結果等到晚上六點都沒上場，就宣布結束錄影，事後卻未做任何解釋，不禁怒斥：「不懂得尊重、毫無素質可言的《中國好聲音》節目組」。

李嘉捷大爆《中國好聲音》內幕。（圖／李嘉捷微博）

李嘉捷大爆《中國好聲音》內幕。（圖／李嘉捷微博）

李嘉捷指控《好聲音》節目組導演們，為了金錢利益泯滅良心欺負許多人，希望相關單位能調查這些惡臭的人，才不會辜負不遠萬里追逐夢想，且對音樂充滿熱愛的參賽者，怒斥：「連這樣一個正義的導師你們都能欺負，何況選手呢？《中國好聲音》這個節目不配」，最後強調做人要懂得尊重之外，忍不住再開砲：「我想再對《中國好聲音》節目組的這幾個導演說一聲：畜生」。

李嘉捷微博貼文無預警遭刪光。（圖／愛老婆的有冰青年微博）

不過李嘉捷這篇罵《中國好聲音》製作單位的PO文，如今已經徹底消失，究竟是自行刪文還是遭到「關切」，他目前尚未做出任何回應，不過微博PO文無預警遭清空，他表示：「我沒刪，非我刪」。