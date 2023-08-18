在台灣，約有2成人口深受胃食道逆流的困擾。一名男子有胃食道逆流，又有橫膈疝氣，某次吃完大餐後，胃往上挪移而壓迫到心臟，必須緊急開刀，但注射麻藥後，胃更加壓迫胸腔，導致心跳停止，此時醫師要一邊CPR，一邊開刀將他的胃往下挪移，以免心跳永遠停止、釀成憾事。

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在其臉書提醒，有胃食道逆流的病人，千萬不要暴飲暴。他舉例，曾有一名男子有胃食道逆流，某次與家人吃完大餐後被送來急診，原因是男子有橫膈疝氣，使得胃容易從腹腔往上移至胸腔，尤其吃飽後，胃更容易往上移至胸腔、壓到心臟，恐隨時發生心律不整、心跳停止、甚至猝死，因此需要緊急開刀。

陳榮堅表示，該男子經麻藥注射後，肌肉張力更為鬆弛，胃被腹部壓力頂得更上方、更壓迫胸腔，使其心跳完全停止，當時情況非常緊急，要一邊 CPR（心肺復甦術），一邊幫他開刀剖腹，將胃往下方挪移至原來的位置。

根據國泰醫院，橫膈膜是指分隔腹腔及胸腔、縱膈腔的肌肉層，上有孔道可以允許在縱膈腔的構造穿過而到達腹腔；橫膈膜疝氣就是指由於橫隔膜的弱化，或是先天孔道的擴大，造成腹腔內的構造往胸腔壓迫，或甚至直接擠壓至胸腔內，佔據原本肺部的位置，破壞原有的生理結構，導致一連串的症狀及不適。