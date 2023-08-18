周四泛歐Stoxx 600指數收盤下挫4.1點或0.90%，為451.19點，為連三黑，盤中並且觸及逾一個月新低。

歐元區的基準十年期國債殖利率上升；此前聯準會公布上次政策會議紀錄，會議仍有聲音，透露出進一步加息的必要。

美銀的歐洲股市策略師Andreas Bruckner說：「市場對主要央行們在更長時間內維持高利率的鷹派預期，目前已經升溫；有些人已經預計到聯準會9月將加息。就連英國本周公布的強勁工資增長資料，也加劇了人們的擔憂，擔心高於預期的通膨將更難以降溫」。

工業股領跌2.8%。其中荷蘭的支付處理公司Adyen大跌39%；稍早該公司公布上半年獲利未達預期。

科技股、建築材料股、旅遊休閒股都出現較明顯的跌勢。

奢侈品股下跌1.9%，成為拖累歐股下跌最力的板塊，奢侈品股指數並來到近五個月新低。由於持續地對中國需求的擔憂，LVMH集團、愛馬仕(Hermes)皆跌逾2%。

Bruckner說，中國債務的持續性問題都在加重市場壓力，因為歐洲更加依賴於全球的成長，而且比其它地區更依賴於中國。

受到中國成長放緩影響，Stoxx 600指數今年以來上漲6,8%，表現低於標普500的上漲14.7%。

丹麥助聽器和音訊解決方案製造商大北公司(GN Store Nord)錯過第二季銷售預期，並下調全年業績指引，之後股價下跌9.4%。

瑞典的熱泵製造商Nibe公布第二季業績低於預期，下跌5.7%。

英國的BAE系統大跌4.7%；稍早該國防工業公司宣布，同意以55.5億美元收購Ball集團的航空航天業務。

瑞典電玩遊戲開發商Embracer重申全年業績指引，稱重整計畫正順利進行，之後股價大漲12.6%。