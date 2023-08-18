武陵農場日前赫見兩隻公的大赤啄木驚喜現身，令目睹遊客大開眼界。（武陵農場提供）

影》特有種現身武陵，大赤啄木鳥1.7秒連敲22次樹幹「不會腦震盪」。（武陵農場提供）

大赤啄木鳥為台灣特有亞種、珍貴稀有二級保育啄木鳥，鳥界推估全台僅約1500～3000隻。自然生態相當豐富的武陵農場，日前赫見兩隻公的大赤啄木驚喜現身，令目睹遊客大開眼界。副場長胡發韜指出，大赤啄木鳥喙撞擊樹幹每秒高達13次，平均約連續敲擊1.7秒，也就是不間斷連敲22次，卻不會腦震盪，相當神奇！

大赤啄木鳥為台灣特有亞種、珍貴稀有二級保育啄木鳥，體長約25公分，主分佈1500～2800公尺原始林。由於森林棲地多受人為干擾，族群受到影響，鳥界推估數量約1500～3000隻左右，數量稀少，為台灣4種啄木鳥外型最美麗，尤以雄鳥頂著一頭招牌亮眼朱紅色，是賞鳥迷心中最想邂逅奇特鳥種之一。

胡發韜表示，樹木醫生大赤啄木最令人感到神奇是「不會腦震盪」，大赤啄木鳥喙撞擊樹幹每秒高達13次，平均約連續敲擊1.7秒，也就是不間斷連敲22次，卻不會腦震盪；主要是具有一體成型堅硬頭骨，嘴喙與頭骨間有特殊軟骨緩衝，且具有超長舌頭巧妙環繞收藏於頭蓋骨內「舌鞘」，就像包裹著環形避震器，戴著安全帽保護腦杓，達到一極棒保護效果。

大赤啄木屬「長舌族」的啄木鳥家族，鳥舌頭長度約為鳥喙得2至5倍，超過體長1／3，一般可達10公分以上，可以說是鳥中的食蟻獸。

胡發韜說，除了「不會腦震盪」外，大赤啄木還身懷「金剛不倒」絕技，用堅硬尾羽約以45度角抵住樹幹，加上特殊鳥爪以前二後二「對趾足」及後二趾的外趾還能調整為橫向固定，彷彿練了「大力金剛指」緊緊扣住，形成力學三角鼎力支撐，穩穩固定樹幹不掉落。

武陵農場表示，大赤啄木現蹤武陵農場，展現武陵生態物種豐富多元，代表自然環境保育有成，令場方開心欣慰，特別呼籲民眾，因屬保育類珍貴稀有物種，若有幸親眼見識數量稀少又美麗的啄木鳥，請保持距離生態觀察，切勿干擾捕捉，以免違反野生動物保育法，讓牠翱翔武陵拙樸山林間。