任職某銀行主管的男子阿國5年前利用女同事酒後有頭暈、想吐、無力等不能抗拒之狀態，竟先把她拉到隱密角落，強吻她後以手指性侵，還在她耳邊說「妳好濕喔」，最高法院駁回上訴，斥責阿國犯後不思反省推稱被害人蓄意設詞誣陷，依強制性交罪將張男判刑3年10月定讞。

根據判決書，2019年10月28日晚間6點多阿國與同事到餐廳內聚餐，席間被害女同事小美飲酒後，受酒精影響而呈現頭暈、無力之狀態，阿國見她離席前往廁所，認有機可乘，亦起身前往廁所，她如廁後從廁所走出，張男將她強拉至廁所附近牆角並強吻，進而以手指性侵。

餐會結束後，阿國又執意要送她返回其住處，將她拉推計程車後座，途中徒手撫摸她胸部，進而將手伸入她上衣內解開她內衣扣子而撫摸其胸部，

阿國聽罷有恃無恐，竟悄悄將小美內衣扣子解掉，伸手進去摸胸，另一手則抓著小美的頭意圖強吻，甚至要司機開往旅館休息。小美擔心被帶到旅館性侵，緊抓著司機說「我要回家」，不停重複自家地址。

當時車子雖還未開到女方住家，但運將見情況緊急，且距離已不遠，立刻機警開口「妳家是不是到了？」還親自下車把車門打開。她下車後一面擺脫阿國之糾纏，一面往家中移動，始脫離險境。最高法院審理後，駁斥責阿國犯後不思反省推稱被害人蓄意設詞誣陷，依強制性交罪判刑3年10月定讞。

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