毒駕殺人！新竹騎士遭夾擊身亡 肇事車輛副駕默默飄走

新竹市林森路昨發生一起死亡車禍，50多歲張姓男子騎車行經林森路，遭後方小客車追撞，再被前方違停大貨車夾擊，當場失去生命跡象。警方表示，副駕上還有另1名乘客，卻在當下神不知鬼不覺地離去，也在肇事的28歲楊姓駕駛身上查獲毒品，是否因毒品導致事故及乘客身分仍有待調查。

整起事故發生在17日上午11點多，不少民眾目擊，機車騎士連人帶車被夾在大貨車後車斗、小客車車頭之間，由於撞擊力道猛烈，男子慘遭夾擊動彈不得，警消到場後，花了一段時間才將他脫困。

但50多歲張姓男騎士因傷勢過重，送醫時已經無生命跡象，搶救仍宣告不治。警方事後調查，監視器畫面顯示，當時肇事車輛副駕上還有另1名男子，男子下車後在附近徘迴，隨後趁無人注意默默飄走，最後就這樣消失。

警方表示，肇事車輛副駕駛座尚有1名男子，未待員警到場即逕自離去，本分局正積極釐清該名男子身分，並於查知該男子身分後，通知到案說明。另外，警方也在肇事楊姓駕駛身上查獲毒品，是否因施用毒品導致事故，尚待調查，全案後續也依毒品及過失致死罪嫌，將駕駛移送偵辦。

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