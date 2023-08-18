演員江泳錡在《世間情》、《甘味人生》中演出，深受觀眾喜愛，近年成立公司，業績強強滾，但上月才傳出4年婚結束，被閨密楊繡惠證實。2017年江泳錡忙於戲劇拍攝時，竟因子宮肌腺瘤導致大量出血，差點引發敗血症。近日她透露自己在考慮三年後，決定開刀摘除子宮，僅保留卵巢。消息一出，許多網友紛紛祝她身體平安。

江泳錡17日在社群平台發文表示，自己罹患子宮肌腺症，並解釋肌腺症跟肌瘤完全不同，她的症狀嚴重到每次月經來都會痛到臉色發白，血量大到要用夜用型，每個月一定會有2天送急診打止痛針，因此她考慮了三年決定要摘除子宮，「我想了快三年，終於下決定了。畢竟我還年輕，所以保留了卵巢！至少還有賀爾蒙。」

有網友分享家人的經驗表示，自家姊姊也患有同症，後來沒有拿掉子宮而是選擇達文西手術處理乾淨肌腺症與肌瘤，等待更年期到來，目前恢復狀況良好，建議她一定想清楚，而江泳錡回覆道：「每個人狀況不同，腹腔鏡也開2次，當然還是有評估過才敢下決定。」此外，江泳錡提醒有術前不能做凝膠指甲、擦指甲油，一定要先洗澡洗頭，「醫院還會塞藥讓子宮頸變軟，但這顆藥有的人會有反應，就像mc痛，現在我就是痛痛痛，用打文章來分散注意力！」

貼文曝光後，許多網友紛紛鼓勵她「平安-早日康復，至少3個月內不能提重物」、「祝福順利平安，早日康復！」、「泳錡早日康復，出院回家休養身體健康」、「我已經有20年的線瘤也不想拿子宮月經來就吃止痛藥想忍到更年期就好」，而女星陳宥心關心她：「在哪裡？我去探望或者是照顧一下，要嗎？」