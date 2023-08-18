前台北市工務局水利工程處副工程司方龍乾，涉嫌與退休的老同事葛震洋合資開設工程公司，協助該公司取得防汛門維護工程多起標案，包庇廠商未依規定施工、且浮報產品價格，卻不實驗收，護航履約，共獲利20多萬。

台北地檢署18日依貪汙、偽造文書罪起訴方、葛，並沒收不法所得，檢方並以方負責防汛疏散門業務，竟為一己私利，嚴重影響工安品質，置台北市長期安全不顧，且否認犯行，惡性重大，請求法院從重量刑。

另高灘地機電管理站站長郭耀崇、葛男公司職員王齡玉、張春生3人罪嫌不足，獲不起訴處分。

此外，檢調另查出方龍乾涉嫌幫弟弟方龍穗以「假過戶」方式規避贈與稅，檢方另依偽造文書罪起訴方氏兄弟及代書余非非。

起訴指出，葛震洋曾於1995年至2017年任職北市水利處，與方龍乾為同事，葛2017年3月退休後，與方龍乾合資成立詠灃工程公司，由葛妻掛名負責人；公司收益由方、葛2人協議平分。

方自2017年起，承辦北市水利處河濱公園疏散門等設施預約維護工程標案，明知詠灃工程並未聘僱合格的品管人員，竟護航詠灃工程以日租金5000元租來「品管證照」，找來人頭掛名品管人員，包庇詠灃取得多件標案。

北市府會針對未依期限內設置合格品管人員的廠商，依照違規天數，對違規廠商處以每人次按日罰扣2500元的違約罰款，方、葛擔心被罰錢，利用方代理高灘地機電管理站長期間，在查驗紀錄表的查驗人員處簽名，不實登載查驗結果，也未向上級陳報詠灃的施工品質瑕疵所應受裁罰之事。

檢調估計，方、葛分別於「110年度全市河濱公園疏散門等設施預約維護工程」、「南深路閘左右岸增設方形鐵擋水設施」、「111年度淡水河沿線抽水機引擎及發電機等設備維護保養案」、「111年度雙溪、磺溪、磺港溪及社子島地區沿線抽水機引擎及發電機等設備維護保養案」、「111年度淡水河、新店溪、景美溪沿線抽水機引擎及發電機等設備維護保養案」等多件標案中，分別獲取5萬2500元至7萬8697元不等利益，總計不法所得約20萬6000餘元。