明星控衛「大鬍子」哈登（James Harden）日前在中國大陸舉辦活動，並痛罵七六人總裁莫瑞（Daryl Morey），批評對方就是一個大騙子，強調絕不會再和他共事。哈登已和七六人撕破臉，雙方徹底決裂，對於哈登的行為，火箭前任總教練麥克海爾（Kevin McHale）早已見怪不怪。

哈登上賽季選擇降薪利於七六人補強，原本計畫在今夏得到豐厚的續約條件，卻始終未能如願，哈登回過頭來執行合約中的3560萬美元球員選擇權，並向七六人提出交易自己的想法，但球團尋覓許久，找不到令人滿意的報價後決定留人，這讓哈登非常不滿。

麥克海爾2011年開始執教火箭，帶過哈登2個賽季，火箭也在這段時間蛻變成季後賽球隊，不過雙方的合作關係沒有維持太久，麥克海爾在2015-16年賽季初即遭解雇，這位名帥宣稱在2015年季後賽對陣快艇G6，讓哈登整個第4節乾坐板凳的做法惹怒了對方。當時火箭克服落後19分劣勢，末節打出40比15攻勢逆轉比賽。

麥克海爾告訴美媒《Heavy Sports》：「隔年哈登來到火箭訓練營，他變得很胖且感覺不想打球，到了賽季的第11場比賽我就被開除了，這是他的計劃。」麥克海爾也力挺前任上司莫瑞，「我的看法是，莫瑞真的很想留下哈登，但他也得看自家老闆的臉色，如果老闆想要簽下某個球員，你就得照做，如果他玩膩了，也必須順從意願。」