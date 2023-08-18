面板大廠群創爆出醜聞，一名許姓已婚處長日前在臉書爆料自己藉工作劈腿3女業務，還公開她們的個資和性癖好，引發各界譁然。科技業桃色糾紛頻傳，之前也有一名台積電工程師的女友，爆料男友搞大公司女性作業員同事的肚子，但該名女性作業員私生活混亂，還跟其他男性友人發生性關係，誇張的情節讓人看了瞠目結舌。

一名自稱是台積電工程師的正宮女朋友，在某社團爆料自己男友情感不忠，與公司一名女性作業員都在有伴侶的狀況下雙雙出軌，而且該名女性作業員還懷孕了，後來「兩人共同」決定不要這個小孩，他的男朋友則給該女一筆費用及陪伴她的身心狀況，但事後該女三番兩次拿這件事大作文章、情緒勒索。

後來該名女性作業員被原PO的男朋友發現私生活不檢點，直接當場抓到她跟男性友人剛剛發生完性關係，垃圾桶有新鮮的精液，該名女性作業員因為不想面對直接被活抓不檢點行為，就吞藥輕生，把一切行為形塑成因為她流產，在公司被閒言閒語、被同事霸凌等。

後續情節越演越烈，該名女性作業員甚至直接衝去公司工程師辦公室暴打原PO的男朋友，被男朋友的主管全程目擊，公司主管也因此對他印象不佳。

原PO無奈表示，是他們共同決定不要這個小孩，自己的男朋友沒有騙她簽下任何流產的文件，如果她堅持要生，其實誰都拿她沒辦法，最後她決定不要小孩，真的不要只怪其中一個人。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980