一年一度的台北上海雙城論壇，今年將輪到上海方舉辦。不過今年論壇舉辦的時間，以及是否由台北市長蔣萬安親自帶隊出席，北市府對此相當保密，直到18日上午才透過新聞稿的方式，宣布今年論壇將於29日開辦，台北方也確定由蔣萬安親自率團出席。北市府表示，今年論壇主題訂為「新趨勢、新發展」，並在減碳永續、會展產業及羽球運動等三領域，由兩市業務主管局處代表簽署合作備忘錄（MOU）。

台北市政府表示，今年雙城論壇時間確定將在29日起舉辦，為期3天，並且由蔣萬安親自率團赴大陸參與。而論壇主題是「新趨勢、新發展」，北市府透露，資訊局以「技術開源、共益城市」及上海市經濟和信息化委員會以「智慧城市、數字經濟」為主軸，分別進行1場主題演講。

北市府說，雙方也規畫在減碳永續、會展產業及羽球運動等三領域，由兩市業務主管局處代表簽署合作備忘錄(MOU)。今年也將恢復舉辦分論壇，由環保局、衛生局及產發局，針對「低碳永續」、「智慧醫療」、「數位經濟」等三項議程，邀請兩市產官學界代表共同參與討論。

北市府直言，雙城論壇自2010年至今已連續舉辦13次，台北與上海透過這個平台在城市治理、文化藝術、觀光旅遊、醫療衛生、體育教育、經貿產業等領域進行交流，相互觀摩學習，分享彼此發展經驗。過去3年因疫情而減少了雙方在各領域實體交流機會，期盼藉由本次論壇的舉辦，維繫兩市良好互動，促使未來兩市在更多領域展開交流。