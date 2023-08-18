大陸浙江一名女網友分享，當年她出生的時候，因為爸媽還想再生一個兒子，就聽了隔壁奶奶的建議，將她取名為「錢召弟」，沒想到長大以後，這個名字替她帶來無數的問題，經常有人問她爸媽是否重男輕女，讓她感到很困擾，無奈只好改名。

根據《山海視頻》報導，大陸浙江省杭州市一名女網友分享，當年她出生以後，爸媽不知道要替她取什麼名字，由於爸媽很想要生個兒子，因此就在鄰居奶奶的建議下將她取名為「錢召弟」，希望能順利招來男丁。

女網友表示，老家在農村裡面，小時候她沒對自己的名字也沒什麼概念，直到長大以後到外地念書，才讓她對自己的名字感到很沒自信，老師點名的時候都會引來同學的側目，很多人問「爸媽是不是重男輕女？」出社會以後因為名字衍生的問題更多。

女網友指出，爸媽當年替她取這個名字的確是想求一個兒子，但是弟弟出生以後，爸媽也從未虧待過她，甚至還很努力工作供應她去上學，因此她不希望別人一直質疑家人間的感情，終於決定改掉這個已經用了20多年的名字。

不少網友看了直呼，改名是正確的選擇。「說實話，這個名字真的很容易讓人誤解」、「重男輕女很容易在名字上體現的出來，從小到大看到過很多名字中帶『男』的女生，卻很少看到名字中帶「女」的男生」、「這個不改，不太行」、「新名字新生活，祝福你」。