暑假期間，「海豚教練」王宣堯義務帶著孩子至泳池游泳，除了讓他們學習游泳技能外，更重要的是教導他們習得一技之長。（王宣堯提供）

新北市「汐止心汐止情」慈善協會長期照顧在地單親及弱勢家庭，協會還成立「課後陪伴中心」輔導弱勢學生課業。「海豚教練」王宣堯得知許多孩子出生至今不曾游泳，義務帶孩子們至泳池學習游泳，許多孩子下水後開心的說：「我終於可以像一般家庭的小朋友去游泳。」王宣堯則謙虛的說，能力所及，盡力協助而已。

「汐止心汐止情」慈善協會主要是幫助在政府制度底下，實際有需要幫助，卻得不到幫助的家庭，或是協助遇急難的對象。協會的「課後陪伴中心」如同弱勢家庭的安親班，孩子們放學後、寒暑假可來此寫作業，今年4月，藝人賈永婕及郁芳曾親訪協會，捐贈善款；日前協會更獲得新北市政府「好日子愛心大平台」的嘉獎。

家住汐止的「海豚教練」王宣堯得知協會裡有不少孩子三餐難得溫飽，經常自掏腰包捐贈金錢和物資。暑假期間，他義務帶著孩子至泳池游泳，除了讓他們學習游泳技能外，更重要的是教導他們習得一技之長，將來長大後，可以考救生員證，打工賺錢養家謀生。

王宣堯表示，自己從小同樣是苦過來的，特別能體會弱勢家庭孩子的心理，因此希望將正面能力傳遞給他們，長大後可以自給自足、回饋社會，幫助有需要幫助的人。

「汐止心汐止情」慈善協會理事長劉威麟指出，畢竟每個人的出生及成長背景不是自己能選擇，相信未來這些孩子會成為手心向下的一員。

劉威麟說，感謝海豚教練王宣堯讓協會的孩子有學習游泳的機會，幾乎所有孩子都是第一次學游泳，也感謝善心人士捐贈泳具。而許多孩子下水後幾乎都開心的說：「我終於可以像一般家庭的小朋友去游泳。」