證期局表示，「華南永昌未來科技證券投資信託基金」自成立日起屆滿3個月後，投資於國內上市櫃公司股票及存託憑證的總金額，不得低於基金淨值的70％，且投資於未來科技股票的總金額，不得低於基金淨值的60％。
《基金》華南永昌未來科技基金 准募
金管會證期局表示，核准華南永昌投信申請募集開放式股票型「華南永昌未來科技證券投資信託基金」，由聯邦銀擔任基金保管機構，並以新台幣計價發行。此基金應於核准後6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣3億元。
金管會證期局表示，核准華南永昌投信申請募集開放式股票型「華南永昌未來科技證券投資信託基金」，由聯邦銀擔任基金保管機構，並以新台幣計價發行。此基金應於核准後6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣3億元。
證期局表示，「華南永昌未來科技證券投資信託基金」自成立日起屆滿3個月後，投資於國內上市櫃公司股票及存託憑證的總金額，不得低於基金淨值的70％，且投資於未來科技股票的總金額，不得低於基金淨值的60％。
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