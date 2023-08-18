證期局表示，「華南永昌未來科技證券投資信託基金」自成立日起屆滿3個月後，投資於國內上市櫃公司股票及存託憑證的總金額，不得低於基金淨值的70％，且投資於未來科技股票的總金額，不得低於基金淨值的60％。

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