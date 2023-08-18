合勤持續遭逢調整庫存壓力，執行長楊國榮表示，主要是因客戶重複下單，導致庫存水位過高，預計要調整到第四季才會結束，所以合勤控營收、獲利第三季將會是谷底，第四季開始反彈。至於全年部分，預計全年營收將與去年持平，獲利則持平或微幅下滑。

楊國榮進一步表示，這段時間原物料庫存已努力去化，除了晶片按照合約走持續進料，其他零組件去化不錯，不過，成本庫存受到營運商與通路客戶的調整影響，預估庫存還需要二個季度消化，換言之，預計第四季調整才會結束。

毛利率部分，楊國榮認為，今年起產品毛利率開始回升，主要是零組件價格穩定，比如記憶體價格有下來，可惜第二季開始公司針對很多成品已經提列庫存跌價準備金，這塊比產品毛利回升的幅度高，故整個毛利上還是下滑。

展望2024年，楊國榮表示，就整體景氣來看，楊國榮表示，現在到2024年是低迷時間，營運商對明年銷售成長看法保守，不過，從市場來看，雖然對歐美市場看法比較保守，但樂觀看新興市場表現，預估耕耘多年的印度與中南美成長力道較高，對維持長期EPS成長目標也非常樂觀。

楊國榮也談到，目前到2024年仍相對低迷，除了高庫存，高利率也對營運商造成壓力，對投資、費用支出保守，必須等待利率下調，或拜登基礎方案發酵也有機會在2024年底發酵，營運商開始提高增加設備預算。

另外，歐美景氣看法部分，楊國榮坦言也是相對保守，歐洲未來12個月預期會持平或個位數成長；美國未來12個月則預期持平或小衰退；而相對樂觀的是新興市場，主要是印度、中南美幾個國家成長很好，不過這塊區域的特性是毛利率偏低，合勤控目前在這塊市佔率不高，有大幅成長機會。另外，大陸部分，因為不確定性較高，有幾個專案正在努力爭取中。