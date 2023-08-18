漢堡王三牲漢堡單點100元、套餐145元。（漢堡王提供／朱世凱台北傳真）

民俗月將近，不少民眾開始準備購買普渡用品，速食店看好懶得準備的消費者需求，趁勢推出應景商品折扣，過去就有網友在網路發文表示，看到一排群眾拿著速食祭拜祖先，可見速食便利性在此時發揮功效。

漢堡王推出三牲漢堡餐，將酥炸豬排、酥香脆雞排、阿拉斯加鱈魚排一同入堡，下夾清新酸甜法式芥末籽醬，再以起士調和、融合三種肉排風味，號稱口感不違和又能收穫滿滿飽足感，24日起開賣。

拿坡里炸雞專賣店震撼回歸，享受腿排桶盛宴，拜拜必BUY！，隆重呈獻「1台斤腿排桶」與「2台斤腿排桶」，豪氣登場！即日起至9月6日，不僅慶祝中元普渡時節，祭拜需求不必煩惱！品嚐美味無需等待！立即祈福必BUY，拿坡里炸雞專賣店大份量「腿排桶2台斤只要$399！」

拿坡里炸雞專賣店「拿坡里腿排桶」也搶搭商機登場，即起至9月6日「1台斤腿排桶」特價209元（原價248元）、「2台斤腿排桶」只要399元（原價496元），拿坡里炸雞專賣店均使用台灣國產雞肉，經過精心按摩入味，再裹上獨家義式炸雞粉，即點即炸，酥脆多汁富含微辣滋味。即日至8月31日期間登錄app，快閃領券即可獲得「會員獨享」優惠券，「1台斤腿排桶」優惠價只要199元，「2台斤腿排桶」只需389元。