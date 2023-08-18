今天仍受低壓帶影響，天氣不穩定，易有短延時強降雨，南部有陣雨或雷雨，其他地區偶有局部短暫陣雨或雷雨，午後配合熱力作用之下，也會有局部大雨發生。至於未來是否有颱風發展，氣象專家賈新興表示，下周三（23日）開始環境有些變化，有利颱風生成，日本南邊及南海附近可能有熱帶低壓發展。

賈新興在YouTube頻道指出，今天中南部仍有明顯降雨，尤其嘉義以南降雨較持續，其他地區則要留意午後雷陣雨；明後（19、20日）兩天台中以南沿海有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。

下周一（21日）起太平洋高壓增強，各地天氣轉為穩定，午後西半部及各山區有局部短暫雷陣雨。綜合資料顯示，下周三起至9月環境開始變化，有利颱風生成。

賈新興進一步說明，下周在日本南邊有熱帶低壓發展，下周四、五（24、25日）可能影響日本，另外在南海也有熱帶低壓發展機會。歐洲系集模式預測9／11至9／18，菲律賓東方及南海附近看起來有2個颱風或熱帶低壓；美國系集模式預測則顯示，有利颱風發展的時間在9月初至10月。