AI巡防系統辨車牌加載語音，即時提醒竹警火速逮偷車賊。（警方提供）

新竹市警察局運用科技執法，在巡邏車上建置「AI巡防系統」，能自動辨識車牌，第一時間查獲可疑車輛。新竹市警局第二分局東門派出所警員17日傍晚巡邏時，透過巡邏車上的AI系統比對，發現前方有1輛失竊機車，員警立刻下車攔查，並且當場逮捕涉嫌偷車的57歲王姓男子，全案依竊盜罪移送地檢署偵辦。

為增加線上破案率，新竹市警察局運用科技執法，在巡邏車上建置「AI巡防系統」，自動辨識道路車輛車牌，目前AI巡防系統部署8套於新竹市警察局保安隊及3個分局巡邏車上，投入57.8萬元經費，將有效提升新竹在地治安，並在2024年預算通過後，全市部署上線。

AI巡防系統提供行動車牌辨識、即時影像傳輸、巡邏軌跡、任務設定和緊急通報等功能，行動車牌辨識功能連接警政署協尋車輛資料庫，當巡邏車以時速30至50公里行駛時，透過雙攝影機對前方多車道和路側停放車輛進行巡邏和辨識，於第一時間查報失竊、侵占、遺失及涉及重大刑案等可疑涉案車輛。

新竹市警二分局東門所警員昨晚16點到18時擔服巡邏勤務，行經東區東門街、民族路口時，巡邏車上AI巡防系統比對，辨識出前方有1輛失竊機車。

透過畫面中可聽到，系統還有語音提醒員警，有機車失竊，並即時報岀機車車號，員警聽到後立刻要求機車騎士下車受檢，並當場將涉嫌偷車的王姓男子逮捕，並帶回派出所偵辦，全案依竊盜罪移送地檢署。