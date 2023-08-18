近來YT影片「山道猴子的一生」影片引起網路熱議，也引發不少車友省思。高雄市有一條連接內門與台南龍崎兩地，被車友譽為「尬車聖地」的182線道，過去已發生多起重機死亡車禍，為此轄區旗山分局特別跟風，呼籲車友及青少年朋友們，「跑山路」要量力而為，切勿用好勝心騎車與他人競速，以免造成憾事。

旗山分局表示，市道182線 橫跨臺南龍崎與高雄內門兩地，沿途道路景色優美且平整彎道多，許多騎士在風中帥氣馳騁，也是拍照追焦好手的熱門聖地，常見汽機車來回行駛。

警方表示，在重催油門下產生的刺耳噪音，不僅嚴重影響附近居民安寧，也容易影響行車安全，為了保護用路人安全，並預防青少年暑假期間深夜遊蕩，容易從事飆車 等偏差行為。

警方強調，除了啟動區間測速外，也會不定期結合監理站、環保局等單位到該路段進行聯合稽查，加強取締危險駕駛、超速、違規改造排氣管產生的噪音問題。