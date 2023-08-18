永豐金總經理朱士廷昨天法說會上不忘信心喊話，他認為，台灣金融股指數波段大跌近7%，有的同業甚至跌逾15%，淪重災區，但其實台灣金融業韌性還不錯。中國大陸投資限縮不是現在才發生，二、三年前開始對中國的曝險比較保守跟謹慎，曝險是大幅下降，每周、每個月都在看中國大陸曝險數字。永豐金在中國是相當保守，沒有再投資，曝險也大幅下降。除了在台灣的母國資產成長外，也是將資產慢慢移到東南亞，策略不會因此中國危機而有改變，而是審慎樂觀的在處理這件事情。

兆豐投信今早也表示，中國房地產風暴短期內雖對台灣金融股造成影響，但按照過往經驗分析，長期還是以樂觀看待，陸股則選股不選市，著重消費、科技等成長性產業。

兆豐投信表示，中國地產開發商「碧桂園」爆發財務危機以來，整體事件本身還在進展當中，相關單位還在商討中，尤其地產行業已經變成事實上的管制行業，基本上就是國央企為主，更多的是看北京當局對地方或是企業債務支撐力道。房地產行業仍在放鬆和刺激的進程中，預期後續還會有政策出來，主要涉及一線和核心二線城市的限購、限貸等。持續以穩定經濟為目標，會持續推出應對政策。

據統計，國銀對中國曝險金額的前5家銀行包括中信銀、北富銀、國泰世華、玉山銀和台新銀。