周四芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中大豆期貨連續第二日回升，且逼近兩周高點，因市場擔心炎熱乾燥天氣可能會減少美國即將到來的收成，在不利天氣預料下，美國農作物減產的空間很小，預計供應緊張；玉米期貨也收高，由於擔心華盛頓對墨西哥限制轉基因玉米進口的反對力度，令玉米回吐漲幅；小麥期貨跌，因出口需求不佳以及俄羅斯大量發貨的預期拖累。