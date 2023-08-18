因市場擔心美國炎熱乾燥的天氣可能影響大豆產量，儘管美國農業部周初公佈的美豆優良率大幅提升，但當前美豆仍處生長關鍵期，天氣預報顯示8月下旬美豆主產區將迎來高溫少雨天氣，市場擔心將影響美豆生長，另外，美國原油結束三連跌緩解大宗商品調整壓力。
終場9月小麥跌8.25美分，報589.5美分，9月玉米漲3.5美分，報473美分， 9月大豆漲2美分，報1336.75美分，9月黃豆油漲0.99美分，報67.76美分，9月黃豆粉跌4.9美元，報399.6美元。（編輯：倪淑茹）(商品行情網）
周四芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中大豆期貨連續第二日回升，且逼近兩周高點，因市場擔心炎熱乾燥天氣可能會減少美國即將到來的收成，在不利天氣預料下，美國農作物減產的空間很小，預計供應緊張；玉米期貨也收高，由於擔心華盛頓對墨西哥限制轉基因玉米進口的反對力度，令玉米回吐漲幅；小麥期貨跌，因出口需求不佳以及俄羅斯大量發貨的預期拖累。
因市場擔心美國炎熱乾燥的天氣可能影響大豆產量，儘管美國農業部周初公佈的美豆優良率大幅提升，但當前美豆仍處生長關鍵期，天氣預報顯示8月下旬美豆主產區將迎來高溫少雨天氣，市場擔心將影響美豆生長，另外，美國原油結束三連跌緩解大宗商品調整壓力。
終場9月小麥跌8.25美分，報589.5美分，9月玉米漲3.5美分，報473美分， 9月大豆漲2美分，報1336.75美分，9月黃豆油漲0.99美分，報67.76美分，9月黃豆粉跌4.9美元，報399.6美元。（編輯：倪淑茹）(商品行情網）
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