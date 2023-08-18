VGA及NB訂單回流，且伺服器液冷散熱水冷板(Cold plate)等產品出貨可望較上季倍增，加上液冷CDU開始出貨，推升雙鴻營運擺脫第2季谷底，7月合併營收回升至10.72億元，月增26.14%，雙鴻預估，第3季可望較第2季雙位數成長，下半年營運有望逐季成長，毛利率也會比上半年好。

就伺服器來看，隨著Cold plate(水冷板)及液冷CDU產品出貨放量，雙鴻預估，今年第4季AI伺服器佔伺服器營收比重可望達5%到10%，水冷散熱相關零組件/模組產品佔比亦可望逐步提升，第4季伺服器產品佔營收比重可望挑戰30%。

美系外資最新報告指出，受益於新的VGA於8月下旬開始出貨，搭配伺服器及NB訂彈增溫，預估雙鴻第3季營收將季增30%，第4季再季增12%，營收規模放大及較佳的產品組合也將推升雙鴻下半年毛利率上揚至22%。

在3D VC方面，雖然目前Nvidia的3D VC供應商為奇鋐跟Cooler Master，但若雙鴻可以在第4季拿到認證，加上Cold plate(水冷板)等新產品出貨成長，將有助於明年營運。

美系外資指出，雖然為反應PC/NB及VGA較弱需求，下調雙鴻2023年/2024年/2025年獲利預估14%/13%/11%，但上調雙鴻目標價至300元。