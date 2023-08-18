《平均地權條例》7月實施，房地產回歸剛性需求，加上選前觀望效應，房市暫時冷靜。位處桃園小檜溪重劃區的「福鄉心匯」精準危機入市，目前主推43坪「神級4房」，基地位於中央街上，鄰近河岸及公園，「福鄉心匯」享站前商圈，大有商圈機能等優勢，預計2024 Q2交屋，讓住戶備受期待，躍升為房市新寵。

「福鄉心匯」主打黃金地段、高質感精品建材，全棟住宅浴廁皆有對外開窗，滿足首購、 換屋、置產族等各種需求，其中建案有36坪-48坪的格局可供選擇。」現場副理說，「福鄉心匯」講求高坪效，更以良好的格局實現採光通風，梁柱外移和室外機專屬位置， 不佔用陽台空間，讓賞屋者印象非常深刻。

福鄉心匯標配採用優質六大進口精品建材。（圖：福鄉建設提供）

「福鄉心匯」基地面積約1381坪，規劃5棟建築，地上15樓、地下4樓，依序為A~C棟、後排D、E棟。其中A、B兩棟標準層為雙併；C棟3併、D棟4併，而E棟則為5併，總計住宅為201戶、店面18戶，全坡道平面車位268個。

「福鄉心匯」基地面積約1381坪，規劃5棟建築，特別推薦43坪的「神級4房」，主打精簡坪數，室內格局方正，且採光通風面面俱到。(圖:福鄉建設提供)

從基地位置觀之，「福鄉心匯」擁有絕佳優勢，建案對面為小檜溪河濱公園的入口，下樓即環抱河岸綠帶；生活採買方面，仰賴周遭「小檜溪重劃區」的迅速發展，包含永和中繼市場、JC Park和三民路另一側的成熟城區，其中包括中正路、站前、大廟等豐富商圈繁華迤邐，車程往返快速，滿足食衣住行育樂。

「福鄉心匯」擁有絕佳優勢，建案對面為檜溪河濱公園入口，下樓即環抱河岸綠帶；生活採買方面，仰賴周遭「小檜溪重劃區」的迅速發展，包含永和中繼市場、JC Park和三民路另一側的成熟城區。(圖:福鄉建設提供)

福鄉建築以精準的眼光獵地，對於桃園推案節奏拿捏得宜，過往「禮享城」、「新捷市」和「福鄉至美」都以火熱銷售佳績創下口碑，本次「福鄉心匯」更為最後黃金席次倒數，也是換屋族進軍小檜溪重劃區的首選。專案副理表示，無論大環境如何改變，換屋族和剛性自住者都不須慌張，該區屬於桃園房市一級戰區，且房產必然擁有保值與抗通膨性質，把握機會趁早購買，早日享受優渥生活，絕對是聰明的選擇。

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