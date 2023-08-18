關注美股17日表現，收盤S&P500下跌33.97點，下跌幅度0.77％，收在4,370.36點；道瓊指數下跌290.91點，下跌幅度0.84％，收在34,474.83點；那斯達克下跌157.70點，下跌幅度1.17％，收在13,316.93點；費城半導體指數下跌33.73點，跌幅0.97％，收在3,446.35點。

美國8月費城聯準會製造業指數為12.0，高於市場預期的-10.2，也高於前值的-13.5。美國截至8月12日當周初領失業救濟金人數為23.9萬人，低於市場預期的24.0萬人，也低於前一周的25.0萬人；截至8月5日當周續領失業救濟金人數為171.6萬人，高於市場預期的170.0萬人，也高於前一周的168.4萬人。

統一投顧分析，台股近期三度回測半年線16,291點，而17日開低後走高更出現長紅棒，並出現3,800億元大量。從結構來看出現少見的類股齊揚，跌幅超過半根停板的弱勢股不多。研判短線仍受到聯準會升息預期、國際股市震盪影響，預期在半年線附近整理之後，配合企業營運回升，可望重回上升軌道。

在類股部分，凱基投顧表示，AI伺服器、散熱、機殼、PCB、網通全面走揚，AI概念股內部呈現良性輪動，將有助於整體AI概念股走勢，亦有助於電子股持續扮演台股盤面主流，將延續台股短線反彈力道。