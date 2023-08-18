貳樓推出全新品牌標誌，將「貳」轉化成超級符號「2」。（貳樓提供／朱世凱台北傳真）

「堅持做對的事情並享受這個過程。」貳樓創辦人暨董事長黃寶世將此信念傳達給集團夥伴，並推出三段品牌形象影片。適逢15周年，貳樓也有全新品牌標誌，將「貳」轉化成超級符號「2」，以台灣傳統鐵皮刻字工藝概念，象徵刻字師一鑿一刀的筆畫精神，融合了「人情與溫度」；另有抽獎活動，大獎能夠免費享用餐點15次。

延續品牌全新理念，微風南山品牌形象店於17日至31日將接貳連三的「美好」品牌轉化為互動裝置，進入門店的候位長廊鏡面區，饒富趣味的「關於貳樓 你可能不知道的15件事」，感受品牌文化；以紅線交錯纏繞出全新標誌超級符號「2」藝術裝置牆，象徵聚集在貳樓的所有美好關係。而微風南山有著夢幻9米挑高落地窗上，出現讓人會心一笑的可愛互動窗貼，更顯現貳樓強調人與人之間相處的溫度，以及「什麼關係 都好」的概念。

品牌15周年也推新菜單 ，白肉和蔬食的占比提高到總體近7成，沿襲美式早午餐的風格，推出多款新特色餐點，融合對地球友善的關懷，傳遞給消費者新潮健康、永續美好的餐飲概念。好比以健康、低負擔為出發點的白肉料理，「低碳-舒肥雞藜麥花椰飯」將舒肥雞搭配低碳水、高纖的藜麥花椰飯，增添白肉料理層次口感；「橙香法式丹麥蕈菇水波海鮮洋芋」一口咬下融合水波蛋和海鮮洋芋結合起司的香氣，衝擊味蕾讓人一吃愛上，最新未來肉系列「肉丸山丘飯」就是使用友愛地球的未來肉烹調製作。

貳樓全新官方LINE 會員「里勞厝」邀請大家一起加入貳樓大家庭，31日前成為會員並揪3位親朋好友加入里勞厝，即可抽獎，100％中獎機會，有機會獲得「兩人同行 15次用餐免費」。