日本資深女藝人入江純（いりえ じゅん）傳出癌症病逝，其所屬經紀公司15日發訃聞證實，入江純6日不敵癌細胞往生，喪禮低調舉行。
經紀公司15日在官方網站貼出訃聞，透露入江純發現得癌症後，花了一段時間住院治療，仍於2023年8月6日不敵病魔病逝，享年53歲。因尊重入江純生前和家屬的想法，喪禮僅邀請親友參加，不對外開放。
入江純身高171公分，外型高䠷、知性，從神奈川縣立港北高中畢業後，她加入演劇研究所，活躍於各式舞台劇、電視劇、電影，也為多部電影配音，如今因病離世，留給粉絲無限的傷痛。
日本資深女藝人入江純（いりえ じゅん）傳出癌症病逝，其所屬經紀公司15日發訃聞證實，入江純6日不敵癌細胞往生，喪禮低調舉行。
經紀公司15日在官方網站貼出訃聞，透露入江純發現得癌症後，花了一段時間住院治療，仍於2023年8月6日不敵病魔病逝，享年53歲。因尊重入江純生前和家屬的想法，喪禮僅邀請親友參加，不對外開放。
入江純身高171公分，外型高䠷、知性，從神奈川縣立港北高中畢業後，她加入演劇研究所，活躍於各式舞台劇、電視劇、電影，也為多部電影配音，如今因病離世，留給粉絲無限的傷痛。
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