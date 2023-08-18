日本資深女藝人入江純（いりえ じゅん）傳出癌症病逝，其所屬經紀公司15日發訃聞證實，入江純6日不敵癌細胞往生，喪禮低調舉行。

經紀公司15日在官方網站貼出訃聞，透露入江純發現得癌症後，花了一段時間住院治療，仍於2023年8月6日不敵病魔病逝，享年53歲。因尊重入江純生前和家屬的想法，喪禮僅邀請親友參加，不對外開放。

入江純身高171公分，外型高䠷、知性，從神奈川縣立港北高中畢業後，她加入演劇研究所，活躍於各式舞台劇、電視劇、電影，也為多部電影配音，如今因病離世，留給粉絲無限的傷痛。

群創處長偷吃3人母「不雅片疑外流」作家批：每個都很enjoy

群創處長「劈3人母」性癖曝光 何如芸8字發聲網朝聖

劉詩詩屢傳婚變吳奇隆 資深狗仔驚吐兩人婚姻狀態

#入江純 #經紀公司 #癌症 #53歲 #癌細胞