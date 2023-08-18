大陸央廣網18日翻出雲南省第一人民醫院前院長王天朝2016年庭審畫面，於近日曝光。他利用職務之便為他人謀取利益，受賄1億1632.22萬元（人民幣，下同，約合新台幣5.118億元）及美元8萬元，其中房產100套、停車位100個，價值8000多萬元，判處無期徒刑，警示性極強。但相對近來醫療行業反腐，十分諷刺。

極目新聞報導，陸媒最近報導「有院長收受100套房」成為熱搜詞，登上了多個平台榜單。經查，這是一篇舊聞。據當時媒體報導，經審理查明，2004年至2014年間，被告王天朝利用擔任雲南省第一人民醫院黨委書記、院長職務便利，收受公司和個人賄賂財物共計折合人民幣1億1632.22萬元及美元8萬元。2018年7月13日，雲南省普洱市中級人民法院一審宣判，以受賄罪判處被告王天朝無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

王天朝交代，自己收受建築老闆賄賂1500多萬元，收受藥商和醫療設備商賄賂3000多萬元，收受房地產公司老總賄賂房子100套、車位100個。

報導稱，結局很諷刺，王天朝的100套房子，最後自己沒能住上其中一套，房子最終也被沒收。他現在住在哪裡？無疑還在有鐵窗的牢籠之中。雖然說這個新聞不新了，但警示性依然非常強。

報導指出，還要看到「王天朝們」給醫療領域帶來的危害。就說一台直線加速器醫院院長拿回扣1600萬元一事，最終埋單的不就是患者嗎？

據8月10日《廣州日報》報導，6月26日，廣東中山市坦洲人民醫院前黨總支書記、院長羅勇受賄案公開審理，其涉案金額2980多萬元。在羅勇被查後，群眾到這家醫院的人均成本下降1400餘元。

醫療行業腐敗現象觸目驚心，重拳打擊就得到了群眾的真心擁護。然而，法律的懲治，只是「不敢腐」的重要一環，在「不能腐、不想腐」的環節依然要發力。畢竟，事後再嚴厲的懲治，都不如事前預防。

極目新聞分析，值得思考的是，「一台直線加速器回扣1600萬元」事件中，院領導班子其他成員都明確反對，但醫院院長楊文俊執意購買並最終達成。那麼，「集體決策」這道關口為何會失守？如果班子成員嚴守紀律，明確說「不」並及時向上級紀檢監察機關反映，楊文俊根本不會得逞。

值得一提的是，楊文俊拿巨額回扣的事，是發生在其任普洱市人民醫院院長時期，而收受100套房的王天朝，是在普洱市中級人民法院審理的。難道，同行王天朝的落馬，就沒給楊文俊形成震懾嗎？

這充分說明，反腐的任何關鍵一環都不容有失，需要從制度上發力，守好每一道關口。醫療行業的腐敗關乎群眾切身利益，關乎群眾身體健康，應該是也必須是一個風清氣正的行業。