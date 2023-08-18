美國自由級濱海戰鬥艦「蘇城」號（USS Sioux City，LCS 11）退役

原本預定要服役25年的美國自由級濱海戰鬥艦「蘇城」號（USS Sioux City，LCS 11）才為海軍效力約4年9個月，耗費了3.62億美元（110億台幣），但周一已在佛羅里達州梅波特海軍基地（Naval Station Mayport）舉行的儀式中退役。

綜合外電17日報導，「蘇城」號2018年11月17日才服役，但8月14日就降下艦旗，告別服役歲月。在它短暫的服役生涯中，完成了在第4、5、6艦隊任務區中的4次部署。而它去年部署到歐洲水域，為濱海戰鬥艦寫下了第一次紀錄。

事實上，「蘇城」號是第4艘退役的濱海戰鬥艦，去年9月時，美國海軍讓服役才8年的獨立級（Independence class）濱海戰鬥艦「科羅納多」號（USS Coronado）退役。

美國海軍大西洋水面兵力（Naval Surface Force Atlantic）發言人卡特（David Carter）說，海軍到頭來還是得針對如何投資未來做出棘手的決定。「為了維持我們的戰略優勢，尤其在財政限制的狀況下，對海軍來說，很重要的就是經常周密地檢討軍力架構，並去除不再能充分發揮殺傷力的舊戰力，以充分發揮嚇阻，並擊敗潛在敵人的效率。」

🌊⚓Fair winds and following seas⚓🌊



Sailors assigned to the USS Sioux City (LCS 11), exit the ship for the final time during a decommissioning ceremony for the LCS 11 at Naval Station Mayport, Aug. 14, 2023. pic.twitter.com/G4yoYk9iiw — Naval Surface Forces (@SurfaceWarriors) August 15, 2023

2021年初時，美國海軍發現，自由級濱海戰鬥艦的變速器關鍵組件「複合齒輪組」（combining gear）出了大問題，而決定淘汰這些戰艦。美國海軍軍令部長吉爾迪（Michael Gilday）後來坦承，艦上設備雖有瑕疵，但美國海軍想淘汰它們，還有其他原因。他說，雖然機械問題固然是個因素，但更大的要素在於，它缺乏足夠的戰力，來對抗勢均力敵的中國對手。

吉爾迪和其他海軍高層都認為，讓它們受到淘汰厄運的關鍵在於，艦上的反潛作戰套件並不管用。然而，它們在南美海域的反毒任務上，卻有相當的斬獲。2021年10月，美國海軍宣布，「蘇城」號查獲了近500公斤市值估計超過2070萬美元（約6億台幣）的古柯鹼。因此，吉爾迪說，與其只考慮淘汰一個選項，不如也看看其他選項。例如，美國海軍有好幾艘派里級巡防艦（Oliver Hazard Perry class frigate）退役後，就轉賣給台灣、澳洲、泰國、埃及、巴林、波蘭、西班牙、土耳其，墨西哥與巴基斯坦等國。