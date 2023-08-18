現代人因工作日睡眠不足，不免在假日狂睡，但胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，許多研究發現，假日補眠可降低猝死等風險，還可改善大腦認知功能，但也有研究指出，假日補眠可能會引發代謝系統的疾病。他建議，民眾若需要補眠，可在工作日的下午小憩一會，效果更優於假日報復性補眠。

黃軒在其臉書粉專表示，很多人平常上班日睡眠不足，因此在周末狂睡補眠。眾多研究發現，對大腦與身體健康有好有壞。就好處而言，根據一篇2018年發表於《睡眠研究雜誌》的研究，在假日休息，可抵消一些因工作而被剝奪睡眠時間的健康風險，包括早猝死的威脅。

他表示，一篇2019年研究指出，假日補眠可以改善認知功能，包括注意力、記憶力和決策力。一篇2020年研究發現，假日補眠可以降低壓力和焦慮水平。

但是報復性補眠可能有害健康。他表示，一篇發表在《睡眠》期刊的歐洲研究追蹤了43,880名受訪者13年的睡眠習慣和死亡率，發現每天睡眠不到5小時、假日補眠超過1小時者的死亡率，是睡眠7小時者的1.52倍，因為報復性補眠可能會增加心血管和其他慢性疾病的風險。

黃軒表示，即使要假日補眠，千萬別狂睡，適當增加睡眠時間即可。若可以的話，他建議，平常工作日睡眠不足的人，可於白天下午的前半段小憩一會，會比周末補眠更好。