今年高球產業不停調整庫存，目前水位仍偏高，還有待時間去化，明安今年雖有子公司明揚成長將逾1成，不過，今年受高爾夫球桿客戶庫存調整影響，高球頭業務恐將衰退，再加上去年又有業外匯兌利益墊高基期，法人預期，明安今年全年度業績將呈現年減的窘境。

展望明年，由於高爾夫球桿客戶庫存調整已暫告一段落，新產品可望開始出貨，營運將恢復成長動能，法人預期，明安明年度營收及獲利可望同步成長。

據The R&A和體育市場行銷調查(SMS)研究資料顯示，自2016年以來，高爾夫球運動在全球範圍內得到了顯著的普及，全球高爾夫球員總數從6,100萬人增加到6,660萬人，其中以年輕族群與女性參加人口增加尤其顯著。

外界預期，明年高爾夫球具客戶庫存調整將暫告一段落，明安也會持續推出新產品搶市，法人預期，明安明年度高球頭營收可望成長、複合材料在終端需求小幅回溫，也將帶動此部分營收成長，將推升明安營收及獲利重回成長軌道。