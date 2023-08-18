大陸商務部新聞發言人日前宣佈對台貿易壁壘調查最新進展，並表示將依據有關規定研究中止或部分中止ECFA項下給予台灣產品的關稅優惠。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天發布「答記者問」稱，大陸商務部對台貿易壁壘調查的初步調查結果顯示，民進黨當局單方面限制大量大陸產品輸入，涉嫌違反世貿組織（WTO）關於「非歧視原則」、「普遍取消數量限制原則」等規則，損害了大陸相關產業和企業利益，同時也損害了台灣消費者利益，陸方依據有關規定研究採取相應的措施。參與調查的兩岸企業和商協會呼籲台灣地區盡快取消對大陸的貿易限制措施。

朱鳳蓮表示，2010年6月，兩岸在「九二共識」基礎上，簽署了《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）。ECFA是為推動實現兩岸經濟關係正常化、制度化及自由化達成的特殊安排，其生效實施給兩岸、特別是合灣相關企業和民眾帶來實實在在的利益。

朱鳳蓮指責，民進黨當局上台以來，不僅未採取切實舉措解除對大陸歧視性貿易限制，還不斷變本加厲，如本次調查立案時涉及產品2455項，在調查期間又調整至2509項。

朱鳳蓮表示，根據對台貿易壁壘調查初步調查結果，台灣地區對大陸採取貿易限制措施，不符合ECFA關於推動兩岸經濟關係正常化、制度化及自由化的要求，違反ECFA有關「逐步減少或取消雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘」條款。

朱鳳蓮表示，大陸支持相關主管部門將結合貿易壁壘調查情況，依據有關規定研究採取相應的措施。