下周二（8／22）就是一年一度的七夕情人節，當天不只是牛郎織女相會的日子，也是七娘媽與床母生日，對此，清水孟國際塔羅小孟老師分享3大開運法，無論是求財、招桃花，或是家中有未滿16歲的小孩要轉大人者都適用。

▍求感情大法

七夕是一年中，求感情最好的日子，可在七夕當天晚上7點，用一張銀色的紙剪7個圓圈，貼在窗戶旁，象徵北斗七星，如此一來，牛郎織女很快就會為你帶來好的姻緣；若有暗戀對象，可在貼完7星後觀想對方的臉，就能有情人終成眷屬。

▍求財大法

七夕時可以在中午11點至下午1點間，帶一瓶未開封的水放到七娘媽或月老廟的桌上祭拜，拜完後立刻將拜過的水喝掉，喝完49天後就能得到強大的桃花貴人或是金錢貴人。

▍未滿16歲的小孩要轉大人

民間相傳七夕是床母生日，小孩轉大人要用麻油雞與油飯對著小孩的床拜床母，祈求床母為小朋友加持，之後也會比較好帶。