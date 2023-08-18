直接知情人士透露，中國主要國營銀行本週忙著於在岸和離岸即期外匯市場拋售美元買進人民幣，藉以減緩人民幣貶值速度。

路透社報導，儘管中國國營銀行也代表自己進行交易或執行客戶指令，在人民幣遭遇壓力時，國營銀行時常應人民銀行要求拋售美元買進人民幣，現在情形正是如此。

1名上海交易商說：「國營銀行拋售美元以減緩人民幣貶值速度，已成了一種新常態。」

2名直接掌握情況的消息人士昨天表示，中國國營銀行海外分行本週也在倫敦和紐約市場交易期間拋售美元。

如此拋售美元能抑制離岸人民幣走貶，並避免與在岸人民幣匯率偏差過大。

本月迄今，人民幣兌美元貶值約2.4%，年初以來走軟6%。

人民幣近期明顯走弱，歸因於美中公債利差擴大，以及投資人對中國經濟成長疲弱和房地產債務違約風險升高、累及銀行業的擔憂。

中國政府推刺激措施振興經濟遲緩，已令投資人感到失望。同時，中國人民銀行為了支撐經濟而放寬貨幣政策，但降低利率也對人民幣造成壓力。

中國本週意外降息後，在投資人臆測人行將進一步放寬政策，美中公債利差擴大至16年以來最大幅度。

近幾週期間，市場觀察者表示，中國當局一直設法減緩人民幣走貶速度，人行設定強於預期的中間價，國營銀行則多次拋售美元。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1120818