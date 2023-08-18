林為洲立委出示林秉聖跟攻城獅的合約內容。(黃及人攝)

針對目前正在打瓊斯盃中華藍的「齊天大聖」林秉聖，陷入簽下兩份合約的無解僵局，新竹街口攻城獅18日在立法院召開記者會，除了出示雙方對話紀錄與合約內容，也強調隨時歡迎林秉聖回來，攻城獅名譽顧問陳志忠說：「我們當然歡迎林秉聖回來，隨時歡迎！」

立法委員鄭正鈐（左起）、林為洲、新竹街口攻城獅名譽顧問陳志忠18日舉行「PLG與T1職籃聯盟惡鬥為哪樁？」記者會。（姚志平攝）

不過召開記者會的林為洲立委，在記者會上突然爆料，「原本我們有邀約籃協出席，卻臨時說因為瓊斯盃在打很忙碌無法出席，我想還是因為受到壓力，包含我自己也受到壓力，也就是來自財團壓力，我承認是攻城獅球迷，但這種事情不解決，將來將會層出不窮。」

林為洲表示，原來林秉聖在T1中信，合約到約是8月底，攻城獅6、7月跟他議約，9月1日生效，卻被T1另外一個還沒成立的新球隊，也就是台新金控成立球隊攔截簽約，「這樣簽兩份合約，代表跨聯盟惡意挖角沒有規範，對兩聯盟與籃運推動不健康，以後球員打到一半就可挖走，只要出得起錢。」

陳志忠也在現場出示LINE對話紀錄，以及說明雙方簽約的三個時機點，「5月25日秉聖主動邀約加盟聚餐條件談判，我們打給中信高層了解，他們說等攻城獅出價後考慮匹配，結果我們順利簽下秉聖，隨後秉聖請攻城獅幫忙解除大陸合約，以便參加中華藍，這代表他承認自己是攻城獅球員，兩周前他告知想穿3號球衣，我們也跟王子綱協調溝通換穿13號。

「代表全體攻城獅上下張開雙手歡迎林秉聖到來，」陳志忠說，「他最近這兩周突然表達想去其他球隊意願，讓我們也很傻眼。」

到場的體育署戴琬玲副組長表示，希望職籃兩聯盟、籃協可以好好處理，根據利害關係角色共同建立運作妥適機制，這是兩造合約問題且涉及球員轉換球隊問題，體育署建議將由籃協邀集兩聯盟協調研議跨聯盟轉隊機制，讓職籃發展更健全，體育署也會關注後續發展，希望有圓滿結果。