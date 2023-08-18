林業保育署攜手公東高工推廣國產材。（林業保育署台東分署提供／蔡旻妤台東傳真）

林業保育署攜手公東高工推廣國產材。（林業保育署台東分署提供／蔡旻妤台東傳真）

林業保育署攜手公東高工推廣國產材。（林業保育署台東分署提供／蔡旻妤台東傳真）

林業保育署台東分署與公東高工攜手創作國產材特色家具，「有林真好-國產木材家具」全國巡迴展第3場今天起進駐新竹科學園區尼尼生活館，展開為期10天的家具展售活動，邀請新竹分署合作展出販售運用國產材製作小型創意商品及以國產材為主題《外公家的小木貓》故事繪本、及可供建築及木藝產業從業人員參考工具書「常見國產材利用手冊」，擴展介紹國產材多元利用性，提高林產經濟效益。

公東高工是培育木材加工及工藝創作人才的搖籃，更是發展國產家具產業的重要據點，木工技術及設計製作的家具獲各界人士青睞喜愛，特別是傳統接榫、結構接合工料技術。近年在林業署及台東分署導入多項資源支持下，公東高工在人才培力及產業發展上扎根前行，本次家具展產品多數是運用國產木材結合木工技巧，並加入原住民文化及工藝，將文化元素與傳統技藝巧妙的融入家具產品，也是校方透過教學課程，引導學生在製程中學習相關工藝與文化知識，所激發出來的精彩創作，期待讓國人在接觸溫潤質感國產材家具的同時，更能認識其特殊紋路及材質特性，感受使用低碳足跡國產材家具的價值與優勢。

本場家具展的作品運用了疏伐木紅檜、台灣杉、柳杉及漂流木紅檜、牛樟、扁柏等。師生們依不同樹種材料特性設計及製作產出高方桌、併板方餐桌、達悟圓桌、書桌、辦公桌、併板魯凱餐桌、方凳、原民風矮櫃、原民風長凳、板型餐椅、原民風魚簍燈、圓滿、螢幕架等28款做工精緻及蘊含美學概念的家具，完美呈現台灣優質的原木素材及手工全榫卯結構的技術，展售期間歡迎大家前往選購，同時開放電話及公東木藝KTUS Wooden Art粉絲專頁留言訂購，訂購專線089-222877轉741。