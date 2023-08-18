彰化縣政府經綠處長湯國榮代表縣府出面接下陳情書。（吳建輝攝）

縣府18日舉行「畜牧業糞尿多元利用資源化共同處理中心BTO前期作業暨履約監督管理計畫案場址遴選會議」，吸引近百鄉親到場抗議，高舉布條反對興建。。（吳建輝攝）

地方質疑豬糞處理中心計畫夾在「東螺溪水綠遊憩廊道串聯暨環境改善計畫」內，過去與里民開設多次設計說明會時，都沒有提到要設置豬糞處理中心，認為縣府根本想偷渡，里民絕對不同意。（吳建輝攝）

彰化縣是養豬大縣，近80萬頭豬、牛隻可日產1.5萬公噸廢水，縣府向農委會爭取3.4億經費，將打造「畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心」，目前已進入可行性評估到選址階段，不過選址2處均在溪湖鎮西勢里內，引發當地不滿，17日集結縣府前抗議，反對設置；縣府派員接下陳情書，表示仍在規畫，會參考民眾建議。

彰化縣飼養的豬隻有76萬頭，牛也有3萬頭，縣府爭取畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心，縣府18日舉行「畜牧業糞尿多元利用資源化共同處理中心BTO前期作業暨履約監督管理計畫案場址遴選會議」，吸引近百鄉親到場抗議，高舉布條反對興建。

西勢里長蔡福助表示，豬糞處理中心場址遴選會在沒有告知地方下召開，其中2處場址都在西勢里內，西勢里人口稠密，未來大批豬糞尿送到里內要處裡，惡臭恐怕影響全里，如果處理中心真的這麼好，為什麼雲林、屏東都沒有。

蔡福助更質疑，豬糞處理中心計畫夾在「東螺溪水綠遊憩廊道串聯暨環境改善計畫」內，過去與里民開設多次設計說明會時，都沒有提到要設置豬糞處理中心，認為縣府根本想偷渡，里民絕對不同意。

縣府農業處指出，溪湖鎮養豬場有23場，飼養頭數1萬9153頭，東螺溪沿岸養豬場有105場，飼養頭數約28萬頭，縣府擬規畫設立豬糞尿多元利用共同處理中心，可日處理約6萬頭豬，約800公噸，所處理的沼液沼渣將媒合鄰近農民作氮肥。

農業處說，該案期程至2025年，將採用促參方式辦理，目前進度為場址遴選分析報告審查；溪湖鎮長何炳樺代表地方參與「場址遴選會議」，會中也表達西勢里民立場，縣府強調尊重地方意見討論，不排除再行尋找其他適合公有地進行分析評估。