好市多繼莓果、起士風暴後，再度鬧出食安危機！高雄市衛生局8日接獲食藥署通知，「Sonoma精選乾酪綜合包」產品含有致癌農藥環氧乙烷，經衛生局檢驗，檢驗結果3件未檢出，1件（有效日期2023／10／19）」檢出殘留農藥環氧乙烷0.2mg／kg，該效期不合格產品共進口2120包，已售出94包，5包破損丟棄，庫存尚餘2021包。衛生局將依食安法開罰好市多。

好市多今年莓果驗出含有A肝病毒，起士也被驗出含有農藥環氧乙烷，此次報驗「Sonoma精選乾酪綜合包」食藥署檢出殘留農藥環氧乙烷與規定不符，該批產品即管制輸入，並依據食品及相關產品輸入查驗辦法，對該公司同產地、同貨品分類號列之產品從加強抽批提高為逐批查驗。

食藥署副署長林金富表示，「環氧乙烷」是一種農藥，在台灣並未核准使用，原因是「環氧乙烷」屬於致癌物。林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，根據國際癌症研究機構（IARC）分類，「環氧乙烷」屬於1級致癌物，即人類確定致癌物，不僅會導致神經病變，也會增加血癌、淋巴癌等癌症風險，消費者應停止食用。

衛生局表示，8日接獲食藥署通知隨即派員至本市2家賣場啟動後市場查核，現場抽驗4件不同效期產品送驗，並且責令好市多公司通知全台賣場預防性下架停止販售該項產品。檢驗結果3件未檢出農藥，1件（有效日期2023／10／19）檢出殘留農藥環氧乙烷0.2mg／kg（規定不得檢出）。

而該效期不合格產品共進口2120包，目前已售出94包，5包破損丟棄，庫存尚餘2021包。衛生局將依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定暨同法第44條規定裁處6萬元以上2億元以下罰鍰，並令好市多公司主動通知消費者辦理回收作業，違規產品依法沒入銷毁。