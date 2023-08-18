商務部表示，從中國進口的鍍錫鋼材將面臨最高的初步反傾銷稅率122.5%，受影響的中國公司包括中國最大的鍍錫鋼材生產商寶山鋼鐵。從Thyssenkrupp等德國廠的初步反傾銷關稅稅率為7.02%，對ArcelorMittal DOFASCO等加拿大廠的初步關稅定為5.29%。

此外，從英國、荷蘭、韓國、台灣和土耳其進口的鍍錫鋼材不會被課徵反傾銷稅。

美國商務部官員表示，加拿大、德國和中國製造商被發現以低於本國市場的價格在美國銷售鍍錫鋼材。中國的稅率較高，是因為「某主要生產商」不願意配合調查而導致「不利推斷」（adverse inference）的裁定，其他受調查者也無法證明他們和中國政府沒有關係。

這項初步裁決比最初擔心的稅率低很多。在最初提出的請願書中，美國鋼鐵廠Cleveland-Cliffs要求商務部對加拿大進口的鍍錫鋼材課徵79.6%的反傾銷稅、對德國廠開徵70.2%稅率、對英國廠開徵111.92%、對韓國廠開徵最高110.5%稅率、對荷蘭廠徵收最高296%稅率、對台灣廠開徵高達60%稅率、對土耳其廠的稅率高達97.2%。

美國罐頭製造商公會發布聲明表示，很慶幸Cleveland-Cliffs要求的大部分高關稅都沒有被實施。