大陸電網設備商光格科技早盤漲逾20%，該公司核心技術是分布式光纖傳感器，基于光纖傳感技技術進行資產監控維運管理，廣應用於電力電網、海上風電及石油石化等。法人指出，大陸一直是全球經濟增長的主要推動力之一，具有龐大的市場規模和強大的製造業基礎。雖然大陸經濟目前面臨著房地產修正的一些挑戰，但也不必過度悲觀。影響大陸經濟前景的發展取決於多個因素的交互作用，包括:貿易關係和國際環境、金融風險、內需轉型、環境和可持續發展以及技術創新等。貿易摩擦、關稅政策和國際關係的變化可能對中國的出口和國際合作產生影響。中國的金融體系可能會面臨風險，特別是在進行金融改革和監管強化的過程中。需要確保金融體系的穩定和可持續發展。此外中國正試圖實現經濟結構的轉型，從出口導向轉向內需驅動。這需要解決城鄉差距、消費升級等問題，以確保內需的持續增長。

兆豐中國內需A股基金研究團隊表示，在保持對能真正促進內需循環的大消費、涵蓋半導體、計算機、消費電子等領域的核心配置前提下，持續看好大陸消費、金融、科技類的表現空間。

陸股中，總體看好低估值優質公司的結構性機會，包括估值非常有吸引力、已經相對穩健類資產，如困境反轉的保險、快遞等，低估值的水電、燃氣、家電等，優質週期成長如化工等，建議偏好A股市場長線投資利多的投資人，可以採取定期定額進場配置。