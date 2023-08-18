YouTube影片《山道猴子的一生》近來爆紅，上、下兩集皆破百萬瀏覽數，讓網友敲碗推出真人版，男女主角更點名金馬影帝阮經天、網紅晨晨等人，曾監製成人版《鮑魚遊戲》紅到海外的YouTuber米砂，決定搭上這股風潮，預計翻拍成「真人版A片」，不過卻在寫完腳本後，才發現漏掉最關鍵因素。

YouTuber米砂曾斥資百萬成本，拍攝成人版《鮑魚遊戲》，開播就湧入2萬人在線搶看，造成平台一度當機，還一度紅到海外，讓她名利雙收，近來她看準《山道猴子的一生》短片爆紅，決定翻拍成「真人版A片」，不過等寫完腳本之後，才意識到去哪找「會騎檔車又光頭，然後又要是七乙3cm」的男優來飾演男主角，讓她忍不住感概：「這人設比A哥還難找」。

米砂透露在選角方面卡關。（圖／misa_7260 IG）

創作者Eric Duan表示《山道猴子的一生》，主要在描述年輕人因虛榮心膨脹，導致在感情中迷失自我的悲劇，為了在朋友圈獲得優越感，不顧車商話術和財務風險，買了一台二手重機騎乘，與一位可愛妹子交往後，變成對方的人肉ATM，還慘遭劈腿，最後在某次車道競技中，發生車禍不幸身亡，結束短暫又悲慘的一生，對此，Eric Duan強調：「本故事內容、人物、對白純屬虛構，如有雷同，表示你也過得蠻慘的」。

山道猴子的一生（上集）。（影片／ Eric Duan Youtube）