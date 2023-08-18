「這棟建築物非常特殊，外觀全部是太陽能板，台電同仁挑造型最難的做，落成後，也將是美麗的地標，有意義的建築！」台電代理董事長曾文生，在本月13日舉辦的台電離岸風力發電運維中心動工祈福典禮上，如此向外界介紹。

也難怪曾文生自豪又有自信，從外觀來看，台電離岸風力發電運維中心的外型設計極為特殊，遠看像是一隻巨型「穿山甲」，不難想見2024年底完工後，將是台灣代表性地標，成為國人拍照的熱門景點。

台電離岸風電運維中心，造型特殊，又是全台首座淨零建築，被形容為「會發電的穿山甲」。（圖/台電提供）

值得一提的是，這棟建築物還是「會發電的穿山甲」，因為善用彰化豐沛日照，由大量太陽光電板包覆外牆而成，每一片太陽能板鋪設位置與角度，都要經過日照位置、方向、時數與建築面積、太陽能板發電效率等大數據建構而成的模型精準分析確認，因而完工後將可年發近100萬度電，等同約3000家戶的月用電量，減碳效益預估可達500公噸，翻轉建築傳統耗能印象。

而這樣的發電量，預估能源密度(指建築物年用電量與樓地板面積的比值)可達 -19。也就是說，扣除建物營運所需72萬度電力，並以建築總樓地板面積約1.3萬平方公尺計算，EUI預估可達 -19，遠遠超過生活常見建築的能源密度，如便利商店EUI約1600、百貨公司約420、辦公大樓則約200。

台電離岸風電運維中心，造型特殊，又是全台首座淨零建築，被形容為「會發電的穿山甲」。（圖/台電提供）

換句話說，這棟建築本身除能實現電力自給自足外，還能多發電送回電網使用，可望成為全台第一座淨零建築。

台電在今年8月13日舉辦離岸風電維運中心動工祈福典禮，出席者包括行政院中部聯合服務中心副執行長洪宗熠(圖左起）、中部聯合服務中心執行長徐定禎、經濟部次長曾文生、行政院發言人林子倫、行政院秘書長李孟諺、行政院長陳建仁、彰化縣副縣長林田富、立委謝衣鳯、立委黃秀芳、彰化縣副議長許原龍、台電總經理王耀庭、瑞助營造副總謝文彥。（圖/台電提供）

要稱作淨零建築，並不簡單，除需獲內政部建築能效認證，更重要是建築物自身生產的再生能源要能完全滿足用電能耗，一來一往等同零耗能。

台電代理董事長曾文生期許，離岸風電維運中心將是美麗的地標。（圖/台電提供）

台電離岸風電運維中心，座落於彰濱工業區，是由瑞助營造得標，並委由曾打造荷蘭鹿特丹商場、台南河樂廣場，作品遍佈全球逾40國、超過800件的荷蘭建築師事務所MVRDV，進行規劃設計，要打造一棟名為「光源之石」（Sun Rock）的8層樓建築，裡頭包含運維、倉儲、辦公、展示等空間，將作為台電離岸風電一、二期，超過50部風機的吊裝廠房、運維基地，以及周遭陸域風機、太陽光電相關備品、維護工具等材料倉儲中心，預計明(2024)年完工。

行政院長陳建仁出席台電離岸風電運維中心動工祈福典禮。（圖/台電提供）

MVRDV創始合夥人Winy Maas表示，「光源之石」以最大程度運用陽光設計出發，充分善用彰化豐沛日照，透過這樣的設計，讓建築物實現能源自給自足的同時也成為綠能生產者，發電回饋台灣電網。

台電之所以選擇在彰濱工業區興建運維中心，台電代理董事長曾文生說，因為彰化是離岸風電最密集的地方，未來海上發電設備的修復，運維船舶會在此漁港出發，需要修復的相關零組件，也可帶回運維中心做修整。

台電於彰化芳苑外海開啟離岸一期計畫，21部風機於2021年8月併聯發電，平均每年可發出3.6億度電。（圖/台電提供）

行政院長陳建仁也出席動工祈福典禮，他致詞時表示，去年台灣綠能發電量2百億度，占總發電量8%，離岸風電已經可開始運作並維運，他也提到，彰化是世界10大風場之一，可望成為綠能首都。

台電指出，彰化的日照與風場條件良好，台電先後打造裝置容量100MW太陽光電場及40部陸域風機的「彰濱雙綠能」(2019 年「彰濱雙綠能」啟用時共35部風機，後又陸續增設5 部）。

此外，離岸一期21部風機於2021年8月加入發電行列，同年底啟用全國首座離岸風電併網基地彰一開閉所，風光合力每年總計可發超過7億度綠電。而離岸二期計畫亦於2022年底邁向施工階段，預計22025年發電商轉，屆時每年將再挹注10億度綠電。