台灣籃壇2020年爆發偷拍風波多名球員遭側錄不雅片PO網公然販售，余啟豪上架這些影片賺取不法所得，最高法院駁回余的上訴，依法利用個人資料罪判刑3年，未扣案的犯罪所得新加坡幣31萬7886多元沒收，全案定讞，余須入獄服刑。

余啟豪與王昭明（二審緩刑5年）從2020年6月起，由王利用雲端分享之方式，提供其自不詳管道所取得，內容已滿18歲、或12歲以上未滿18歲之被害人遭不詳之人竊錄而裸露生殖器、自慰行為等猥褻影像給余啟豪。

余啟豪儲存於網路雲端硬碟，透過其經營管理之「specsaddicted」及「tumblrland」等色情網站散布、公然陳列並販賣本案竊錄影像，供客戶選購，或採會員制供會員以網站播放器觀看，網站透過國外刷卡方式收費，轉入余的外幣帳戶，余與王再按實際銷售金額拆帳分酬。

高院考量余男2014年就因販賣竊錄他人非公開活動及身體隱私部位內容罪判緩刑3年確定，竟為貪圖不法利益，再度犯下犯罪手法及罪質相似之本案，且時間長達1年半左右，被害人數眾多，除有害於社會善良風俗外，亦嚴重侵犯他人隱私，判刑3年，他提上訴，最高法院駁回確定。

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