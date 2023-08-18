Julio Rodríguez, emphatically taking matters into his own hands. pic.twitter.com/ceoPcVMIHO — Daniel Kramer (@DKramer_) August 17, 2023

水手人氣球星「J-Rod」羅德里格茲（Julio Rodriguez）18日交手弱旅皇家，5打數全部敲安，本季第20轟也跟著出爐，助水手6比4擊退皇家，J-Rod同時也創造了多項紀錄。

J-Rod前3次打擊都是一壘安打，隨後展現出色的長打實力，6局上半一、三壘有人，J-Rod敲出二壘安打帶回超前分，皇家下個半局轟進3分，以4比2再次領先，8局上又是J-Rod站了出來，兩人在壘時打出左外野3分炮，成為逆轉比賽的頭號功臣。

加上前一天單場4安演出，J-Rod達成了多項紀錄，根據大聯盟官網記者Sarah Langs報導，包含J-Rod在內，水手隊史上共有6次完成連2天至少單場4安的壯舉，日本名將鈴木一朗就包辦當中3次，J-Rod則是繼2018年迪戈登（Dee Strange-Gordon，舊名Dee Gordon）後首位。

J-Rod本季第20轟達陣，正好與眼前對手、皇家游擊手小威特（Bobby Witt Jr.），成為唯二在大聯盟前2個賽季開轟數、盜壘都突破20大關的未來新星。過去2場比賽擊出9安，過往大聯盟歷史上只有林斯壯（Freddie Lindstrom）、海耶斯（Frankie Hayes）完成時比J-Rod還年輕。而J-Rod生涯累積48轟，只要在接下來的19場比賽中擊出2轟，就可超越A-Rod（Alex Rodriguez）成為隊史最速達陣50轟的球員。