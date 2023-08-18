命理師張盛舒日前提告靈機文化公司推出詹惟中親批的網路產品，都是抄襲他的原創內容，侵犯著作權。詹惟中回應他跟靈機文化合作的契約只到2020年，後續是被靈機盜用照片和名字，自己也是受害者。但張上午再提出截圖證據表示，詹惟中直到被告後才跟機靈解約，因此質疑他們雙方到底是在說謊?對此詹惟中回應，法律會還他清白。

民國89年創辦「科技紫微網」，將紫微斗數現代化和科學化，講課論命深入淺出，頗受網友信賴。科技紫微網今早貼出一張LINE對話截圖顯示，詹惟中一直到今年五月到警察局作筆錄發現被告，才趕快跟靈機解約並下架他的照片。所以並非如他宣稱2020年後就不合作，而是一直合作到今年五月。

科技紫微網提出與靈機文化客服的對話，證明詹惟中一直到今年五月到警察局作筆錄發現被告，才趕快跟靈機解約並下架他的照片。（科技紫微網提供)

張盛舒說，2022年2月，他看到靈機推廣詹惟中的親批頁面裡，又抄襲他最常用的科技紫微網標語「順著天賦做事，逆著個性做人」（ 科技紫微網提供）

張盛舒日前聲明，如果詹惟中三天內提出被盗圖的證據，他可以撤告，詹惟中則表示，「一切由律師全權處理，尊重司法在偵查不公開的情況之下，我相信司法會還我清白，謝謝大家。」

張盛舒的科技紫微網在三天期限到期日的今天早上貼出聲明，「靈機從2015年跟詹惟中合作開始，不斷模仿科技紫微網產品包裝及行銷素材、假冒科技紫微網，更於關鍵字廣告盜用科技紫微網及張盛舒商標，偽裝成科技紫微網的服務以推廣詹惟中紫微算命產品，試圖誤導網友。不管在網路上搜尋「科技紫微網」或「張盛舒」，詹惟中紫微詳批的關鍵字文案都冒用了「科技紫微網」或「張盛舒」的品牌。」

張聖舒提告靈機和詹惟中侵害著作權。(戴志揚翻攝)

「2022年2月，我看到靈機推廣詹惟中的親批頁面裡，又抄襲我最常用的科技紫微網標語「順著天賦做事，逆著個性做人」，我徹底爆了！靈機和詹惟中一定要一直假冒抄襲我嗎？是可忍孰不可忍，於是我付費買靈機產品查看內容。赫然發現所有詹惟中親批紫微斗數產品，夫妻宮全抄我2006年出版的書「愛情有方」，從第58頁抄到223頁，14顆主星的愛情模式一字不漏！而靈機官網的「隱私權政策」也是抄襲科技紫微網的「隱私權政策」！連「科技紫微網」5個字也照抄，誤導社會大眾！」

「2022年5月我們搜證完畢，提告靈機和詹惟中侵害著作權，一直到今年5月到警察局作筆錄，7月開庭，過程中靈機還在推廣詹惟中的親批產品，一直到警詢前才下架詹惟中照片。開庭時詹惟中辯稱是靈機盜用他的照片，抄襲我的內容，他也是受害人，他完全不知情。他並在庭上發誓說不是他抄的，又說不齒靈機用他的照片做出傷害人的事。」但張盛舒認為，哪有被盜圖不趕快提告還自己清白？不提醒粉絲注意詐騙？反而「請」盜圖者把他下架呢？詹惟中當日下午又趕快改口說要「保留」對靈機的法律追訴權，等台灣這邊官司處理完再去對靈機進行動作。

張盛舒說，熱心網友告訴他靈機發出公告：「誰敢惡意詆毀靈機名譽，就要對誰提告」。他才恍然大悟，難怪詹惟中不給我「被盜圖證據」，不再說「被靈機盜圖」，也不對靈機提告。

張聖舒也喊話表示，「詹惟中先生，三日期限已到，你當然提不出任何證據。事實上，這張截圖顯示靈機宣稱和你的解約時間是2023年5月，和靈機產品裡，你的照片下架時間一樣！ 你說2020年後就沒和靈機合作，到底是你說謊？還是靈機說謊？」

詹惟中對於張聖舒提出的質疑，則是回復，「法律會還我清白」。