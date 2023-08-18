陸姓主管要求年輕OL陪應酬，OL酒醉後被帶往飯店休息，結果陸男趁機「撿屍」，對她上下其手撫摸下體，她因嘔吐驚醒發現陸男在脫她褲子，陸男才罷手，OL事後提告陸男猥褻，陸男一度獲不起訴，但台灣高檢署將案件發回續查，台北地檢署二度偵查後，依據OL的友人及男友證詞，逆轉起訴陸男乘機猥褻罪。

被害女子控稱，陸男去年2月要求她陪同出席客戶應酬，她因不勝酒力醉倒，客戶與陸男將她送往飯店休息，客戶並先行離去，獨留陸男與她在房內，趁她爛醉如泥機會，隔著外褲摸撫她下體，甚至動手脫她內褲。她因嘔吐驚醒拒絕陸男舉動，陸才罷手，事後憤而提告陸男。

北檢首度偵查時，陸男否認女部屬指控，辯稱當天將酒醉的女部屬送往飯店醒酒，脫外褲是幫忙她清理，當晚接到老婆電話要返家前，甚至代接女部屬電話，請女部屬友人前來照顧，並未趁機猥褻。

檢方因被害人身上並未驗到陸男檢體，認為僅有女方一方指控，陸男罪證不足，將陸男不起訴處分。但被害人不服，向台高檢聲請再議，台高檢審查後，認為全案偵查不完備，發回北檢續查。

檢方二度偵查，陸男依舊否認犯行，但檢方依據飯店當晚監視器畫面，值班飯店人員證稱被害人醉到不省人事進入飯店，被害人男友及友人也作證接到被害人電話，趕往飯店時，被害人崩潰淚訴，認定被害人與陸男並無過節，沒有誣陷理由，依乘機猥褻罪起訴陸男。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！