南韓知名女星宋慧喬出演《浪漫滿屋》爆紅，憑著美貌和精湛演技受到大量觀眾喜愛，今年更憑影集《黑暗榮耀》獲得第59屆的百想藝術大賞女子最優秀演技賞。近日，她與老友見面並曬出合照，臉上脂粉未施近乎素顏，許多粉絲見狀直呼：「太美了！」

宋慧喬近日在社群平台上傳一張與髮型師老友朱亨善的合照，只見她自然披散一頭褐色長髮，臉部幾乎未施脂粉，卻沒有一絲皺紋與瑕疵，凍齡狀態令人無法聯想她已經41歲。照片曝光後，已經吸引98萬人按讚。據悉，髮型師朱亨善與宋慧喬交情深厚，常在社群平台分享自己的髮型作品，頗受好評。

宋慧喬出道27年，擁有《順風婦產科》、《藍色生死戀》、《浪漫滿屋》、《太陽的後裔》等多部代表作，她對於《黑暗榮耀》中的復仇戲碼相當喜愛，「我拍過許多浪漫愛情劇，剛好在我想嘗試新戲類型時遇到它，讀過後立刻就愛上了，尤其是文同珢這個角色。」

而她憑藉此劇拿下個人首座百想視后，一上台便搞笑引用劇中台詞，向台下的林智妍高喊：「涎鎮啊，我得獎了」，更坦言「我真的很想拿獎」，接著一一點名幕後工作人員，「如果沒有這些人的話應該就不會有文同垠了。」她感謝導演、妝髮以及編劇，有他們的付出才能完成如此完美的作品。