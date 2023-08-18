禮物的美好不僅只是因為紀念節日，而是給彼此，一份看得見的記憶。為迎接七夕到來，寶格麗特別推出愛戀禮讚，用真摯獻禮，鐫刻專屬於彼此的浪漫甜蜜，為您譜寫最動人的愛情故事。

寶格麗Divas' Dream系列玫瑰金鑽石與粉紅剛玉項鍊，精妙詮釋歡愉女性魅力，璀璨多彩的設計加以演繹經典扇形圖案。源自於羅馬的標誌性美學元素透過鑲鑽鏤空吊墜呈現，點綴梨形切割粉紅剛玉，將寶格麗對羅馬文化的傳承體現得淋漓盡致。這款作品優雅雋永，禮讚自然之美，是專爲慶祝七夕情人節打造的傾情之作。

BVLGARI BVLGARI MAN & LADY精鋼與玫瑰金綠色漆面腕錶（七夕限定款）。（圖/BVLGARI提供）

每個廝守的時刻，都如此珍貴令人不禁鐫刻於心，無論是精心籌備的紀念日或是日常片段，只要彼此相伴左右，就能為時光賦予不凡的光彩。BVLGARI BVLGARI系列腕錶以錶圈鐫刻雙品牌標誌，設計靈感來自古羅馬錢幣上的環形鐫文，展現寶格麗將羅馬文化和現代精神融入到作品中的獨特特質，超越時間和潮流。今年特別為七夕情人節推出兩款系列對錶，皆以綠色錶盤亮麗呈現：男錶以精鋼錶殼設計搭載自動上鍊機芯，簡約素雅，展現紳士魅力；女錶則以玫瑰金搭配精鋼錶殼，鑲嵌圓形明亮切割鑽石作為時標，散發超凡高雅氣質。兩款腕錶皆於大中華區先行問世，邀請天下有情人一同配戴專屬彼此的愛戀信物，見證彼此的不渝守候，為時光分秒跳動賦予難以忘懷的光彩。

BVLGARI Serpenti Reverse粉色與象牙蛋白石色小牛皮手提肩背包。（圖/BVLGARI提供）

渴望共同探索無盡精彩，見證彼此，用全心全意的付出讓彼此生命旅程更加充盈。BVLGARI Serpenti Reverse系列推出七夕特別包款，選用都會小牛皮，極致柔軟，如雲朵般蓬鬆。包型秉持著始終堅持的設計特色，包身設計結合了特殊的馬特拉斯 (matelassé) 絎縫圖案，打造出令人耳目一新的效果。以Heritage典藏系列作為靈感發想的蛇首釦環再次展現迷人魅力，點綴紅色琺瑯的雙眸，將情人之間的蜜語娓娓道來。搭配金屬手提把，新穎的眼鏡蛇鍊帶設計，在獨特、細緻的絎縫皮革包身以及耀眼的金屬元素間，打造吸睛迷人的對比。小巧迷人的包款，特別以粉色與象牙蛋白石色象徵愛情最甜蜜的模樣，詮釋絢麗多彩的愛情宣言。