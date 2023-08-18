恆生科技股指數跌1.88%，線上醫療股持續承壓，京東健康暫跌8.7%，在主要科技股中跌幅最大，也是表現最差的藍籌股。其次為小鵬汽車跌5.9%，阿里健康跌5.8%。眾安在線漲3.2%，表現最佳；其次為中芯國際漲近2%。

中國恆大集團旗下恆大物業重挫逾9%，恆大汽車跌6%。