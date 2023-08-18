恆生科技股指數跌1.88%，線上醫療股持續承壓，京東健康暫跌8.7%，在主要科技股中跌幅最大，也是表現最差的藍籌股。其次為小鵬汽車跌5.9%，阿里健康跌5.8%。眾安在線漲3.2%，表現最佳；其次為中芯國際漲近2%。
中國恆大集團旗下恆大物業重挫逾9%，恆大汽車跌6%。
隔夜美股主要指數全面收黑，以及外媒報導中國恆大在紐約聲請破產保護，但受到人民幣連五跌止步激勵，周五香港股市陷入劇烈波動，恆生指數目前微跌0.03%，為18321.85點，稍早前一度跌逾百點（0.64%），也曾反轉走高。國企股(H股)暫跌0.05%，為6295.46點。
恆生科技股指數跌1.88%，線上醫療股持續承壓，京東健康暫跌8.7%，在主要科技股中跌幅最大，也是表現最差的藍籌股。其次為小鵬汽車跌5.9%，阿里健康跌5.8%。眾安在線漲3.2%，表現最佳；其次為中芯國際漲近2%。
中國恆大集團旗下恆大物業重挫逾9%，恆大汽車跌6%。
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